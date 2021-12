Présidentielle 2022 : la droite passe à l'offensive contre Éric Zemmour

L'offensive du week-end vient de la droite, et s'est dirigée contre Éric Zemmour. Une offensive signée Éric Ciotti et Laurent Wauquiez. "Éric Zemmour ne peut pas gagner", tranche Laurent Wauquiez dans le Journal du dimanche, car il "confond fermeté et brutalité". L'ancien président de LR, qui début 2019 l'avait accueilli au siège du parti avec ces mots : "Éric est ici chez lui", dit aujourd'hui qu'Éric Zemmour a "la lucidité du constat, mais où est l'espoir ?", se demande le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour un dirigeant LR, c'est une bonne chose que Laurent Wauquiez s'engage dans cette voie car il est "le vrai antidote à Zemmour, Pécresse a besoin de lui". Éric Ciotti lui aussi est candidat à ce rôle d'antidote avec cet appel aux électeurs potentiels de l'ancien journaliste : "S'ils votent Zemmour, ils auront Macron".

Le ralliement du week-end est lui aussi pour Éric Zemmour. Philippe de Villiers est à ses côtés en Arménie. Il avait pourtant brillé par son absence au meeting de Villepinte le week-end dernier. Mais voilà finalement le fondateur du Puy du Fou aux côtés d'Éric Zemmour, qui a capté le "courant profond" du pays aux dires du souverainiste. "La dernière fois c'était Macron", confie-t-il.