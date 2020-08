et Marie-Pierre Haddad

publié le 30/08/2020 à 15:05

Tous les passagers du "Louise Michel", affrété par l'artiste de rue Banksy, et qui avait lancé un appel de détresse, ont quitté le navire en fin de journée samedi 29 août. Les garde-côtes italiens ont transporté jusqu'à Lampedusa, en Sicile, 49 personnes jugées fragiles. Les 150 autres passagers ont été transférés dans la soirée sur un autre navire, qui compte désormais 350 personnes à bord.

La fin du calvaire du "Louise Michel" ne signifie pas celle de ses anciens passagers. La question est désormais de savoir quels pays peuvent les accueillir. Dans l'émission Questions politiques, Jean-Luc Mélenchon a déclaré qu'il était nécessaire d'accueillir ces migrants "et vite". En réponse, Gabriel Attal a indiqué qu'"il faut que l'Europe se mobilise pour accueillir les personnes qui en ont besoin et que chaque pays européen prenne sa part".

La ville de Marseille, via la voix de son premier adjoint Benoit Payan, s'est dit prête à les accueillir. "On prend notre part avec les voisins européens (...) La règle fixée est que les bateaux sont accueillis dans le port le plus proche. À partir de là, les personnes sont secourues sur le bateau sont prises en charge par les pays européens", ajoute-t-il lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI.

Dans le même temps, la petite île italienne de Lampedusa, dont le principal centre d'accueil est saturé en pleine pandémie, a menacé de se mettre en grève pour faire réagir le gouvernement italien. L'île a encore accueilli dans la nuit de samedi à dimanche près de 370 nouveaux migrants, une situation "sans précédent", selon son maire.