publié le 21/08/2020 à 18:49

La France insoumise réunit en ce moment ses universités d'étés et ses amphis d'été à Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme. C'est le maire Europe Écologie-les Verts de Grenoble, Éric Piolle qui est venu partager la vedette et la scène avec Jean Luc Mélenchon. Le chef de file des Insoumis a ainsi clairement affiché sa préférence dans le cadre d'une possible union politique pour les prochaines échéances.



À la tribune, devant une centaine de militants, Jean-Luc Mélenchon accueille Éric Piolle chaleureusement, comme un ami de la France insoumise : "Cela nous fait plaisir que tu aies fait cet effort, alors que l'on sait très bien que cela ne va pas te valoir que des compliments ! On souhaite que cela pèse dans les débats d'EELV, qu'ils se mettent à réfléchir autrement qu'en nous voyant comme des concurrents", lance Jean-Luc Mélenchon.



À Grenoble, Éric Piolle a été élu maire avec le soutien des Insoumis et il milite pour que les deux mouvements trouvent des accords pour les régionales. "Regardons nos combats communs, regardons-nous comme faisant partie d'une même famille. On s'engueule mais à la fin, on n'oublie pas qu'on travaille ensemble. Notre adversaire c'est Macron, la droite et l'extrême droite."



Cependant tout reste à faire. Pour l'instant, aucune négociation n'est engagée, il s'agit juste de discussions très informelles.

