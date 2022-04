Présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon croit en sa victoire aux législatives

Avant même le vote du second tour de la présidentielle, qui se tiendra dimanche 24 avril, certains se projettent déjà sur la suite, notamment les élections législatives. Les Insoumis, écolos et communistes discutent et pourraient même aboutir à un accord d'ici une dizaine de jours.

Après avoir appelé les électeurs à l'élire Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon se verrait décidément bien à ce poste. Dans les allées de la Foire du livre de Paris ce vendredi, il en a d'ailleurs plaisanté avec un ancien locataire de Matignon, venu présenter son ouvrage "écrit sur l'expérience" en tant que chef du gouvernement.

"Il y en a qui vont avoir du fil à retordre avec toi et je ne veux nommer personne", répond Mélenchon après qu'Édouard Philippe lui a proposé de lui en offrir un exemplaire. "Je ne sais pas si tu as remarqué, le meilleur de Clémenceau, ce n'était pas sa période anarchiste, il avait 70 ans", a-t-il également lancé au maire du Havre.

Selon notre dernier sondage BVA, les électeurs mélenchonistes sont en tout cas 84% à ne pas souhaiter de majorité à l'Assemblée nationale pour Emmanuel Macron, si ce dernier est réélu dimanche.