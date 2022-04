Présidentielle 2022 : le dernier combat de Jean-Luc Mélenchon ?

Il est possible que l'on ne revoie plus Jean-Luc Mélenchon mener une campagne présidentielle. Arrivé troisième du scrutin avec 21.9% des voix derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen lors du premier tour le 10 avril dernier, le candidat déçu de la France Insoumise a laissé entendre sur le plateau de BFMTV qu'il ne se représenterait pas en 2027.

"Je peux vous répondre modestement qu'à l'heure et au moment où je vous parle, je ne crois pas à ça. J'ai beaucoup travaillé avec d'autres et il y a une très belle équipe qui est là et qui est capable de continuer ce combat et de l'amener jusqu'à la victoire". Pour rappel, l'homme politique de 70 ans s'est présenté lors des trois dernières élections présidentielles

Néanmoins, Jean-Luc Mélenchon a, durant le même entretien, appelé les Français à l'élire Premier ministre lors des prochaines élections législatives en votant en majorité pour les députés de l'Union populaire.