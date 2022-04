Arrivé troisième au premier tour de l'élection présidentielle avec 22% de voix, Jean-Luc Mélenchon le candidat des Insoumis, n'est pas passé loin de se qualifier pour le second tour. Il est notamment revenu sur le plateau de BFM TV sur l'espoir qu'il a eu au soir des résultats, quand il a vu le score entre lui et Marine Le Pen se resserrer.

"J’ai pensé que ça pouvait se retourner. Je n’en revenais pas. J’ai la pratique qui me permet de me positionner à un événement d’une manière différente de celle que j’ai pu avoir, quand vous avez 30 ans ou 40 ans, et que j’étais un jeune élu pour qui chaque élection était quelque sorte une rencontre inoubliable", a-t-il déclaré.

Le candidat Insoumis échouera finalement à quelque 420.000 voix de Marine Le Pen, et appellera par la suite à ne donner aucune voix à la candidate RN.