publié le 13/05/2021 à 08:34

À un an de la présidentielle, Jean-Claude Mailly, ancien secrétaire général de Force ouvrière était l'invité de RTL. "Je sens une colère rentrer. Je ne sais pas si elle s'exprimera d'une manière ou d'une autre, ce sera aussi fonction de la sortie de crise", nous dit-il, venu présenter son dernier ouvrage : Manifs et Chuchotements, aux éditions Flammarion.

"Je crains une présidentielle dure, violente. On voit déjà, rien qu'avec les régionales, ce qu'il se passe, ça promet pour la présidentielle", poursuit Jean-Claude Mailly. "Ce qui me semble important pour un candidat quel qu'il soit, ce n'est pas d'avoir un programme avec 150, 200 mesures que personne ne lira, c'est de fixer un cap", dit-il.

"L'itinéraire peut changer en fonction des événements, mais au moins où on veut aller, et ça on ne le sait pas", ajoute l'ancien secrétaire général de Force ouvrière de 2004 à 2018, qui précise qu'il ne "donnera pas un avis pour voter pour quelqu'un". Jean-Claude Mailly a tout de même concédé qu'il ne votera pas pour Jean-Luc Mélenchon.