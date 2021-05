publié le 02/05/2021 à 14:47

"Notre pays vit une situation extrêmement difficile. Je crois que depuis la Seconde Guerre mondiale c'est peut-être le moment où notre pays est le plus en danger dans son existence même", a déclaré le député de l'Essonne et président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 2 mai.

"C'est pourquoi pour battre Emmanuel Macron, je pense qu'il ne faut pas se réduire à ce duel (avec Marine Le Pen) et c'est pourquoi j'ai proposé il y a longtemps, une primaire ouverte de ce que j'appelle des patriotes et des républicains, pour choisir le meilleur ou la meilleure, capable de battre Emmanuel Macron".

Cette primaire s'adresse à "tous ceux qui veulent remettre en cause la soumission de la France à l'Union Européenne, qui comprennent que si on veut reprendre le contrôle de notre pays, des affaires de notre pays, en matière d'immigration, de sécurité, d'emploi, il faut non pas défaire l'Europe, mais la reconstruire sur des bases saines". Le député de l'Essonne propose notamment à Éric Zemmour, Bruno Retailleau ou encore Michel Onfray, de se joindre à lui.

"Ce n'est pas une question de droite, gauche, c'est une question de 'est-ce que le France veut survivre, est-ce que la France veut être libre'", martèle le président de Debout la France.