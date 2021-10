Robert Ménard et Éric Zemmour ce samedi à Béziers

Robert Ménard, maire d'extrême-droite de Béziers dans l'Hérault, qui avait invité le polémiste Éric Zemmour dans sa commune ce samedi 16 octobre, l'a imploré, ainsi que Marine Le Pen (RN), à "se retrouver en février prochain" pour s'unir avant la présidentielle.

"Faire l’union des droites, c'est être capable de faire passer la France avant l’ego des uns et des autres", a plaidé l'élu devant 1.200 personnes réunies dans une salle de Béziers pour voir Éric Zemmour. "Je demanderai, je souhaiterai, j’implorerai, que vous deux, toi et Marine, Marine et toi, de se retrouver en février prochain, chacun sait que c'est à ce moment-là que les choses se cristallisent", a-t-il poursuivi, ajoutant qu'à cette échéance de février "celui qui à ce moment-là sera derrière l’autre accepte de se retirer".

Après son intervention, Éric Zemmour, dont la candidature à l'élection présidentielle est toujours hypothétique, a remercié Robert Ménard de ses "sages conseils". "Mais nous sommes en octobre, nous ne sommes pas encore en février", a-t-il rétorqué. "J’ai un peu de mal à me retirer alors que je ne me suis pas encore présenté".

Éric Zemmour talonne Marine Le Pen dans le sondage Ifop Fiducial pour le Figaro publié ce vendredi, derrière Emmanuel Macron, toujours en tête dans les intentions de vote. Lundi, c'était plusieurs personnalités du Rassemblement national qui avaient appelé le polémiste à "ne pas diviser le camp national" face au "fossoyeur" Emmanuel Macron.