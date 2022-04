Présidentielle 2022 : en votant Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy enterre la droite

Valérie Pécresse et Nicolas Sarkozy, le 7 novembre 2015

Un communiqué au ton clinique. Nicolas Sarkozy a annoncé, ce mardi 12 avril, qu'il votera pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. L'ancien président de la République met fin à un silence assourdissant pour Les Républicains. La candidate est désormais éliminée de la course avec un score historiquement bas pour la droite.

Ce qui a redonné de la voix à Nicolas Sarkozy. Si le choix de voter pour Emmanuel Macron ne faisait guère de doute, c'est le ton employé dans son message qui peut surprendre. Dans un court texte posté sur Twitter, l'ancien président de la République a expliqué sobrement son choix. Les mots laissant transparaître des sentiments quels qu'ils soient sont difficiles à trouver. Il n'évoque à aucun moment Valérie Pécresse ou sa famille politique.

Il faudra sortir des habitudes et des réflexes partisans Nicolas Sarkozy

Dans son message, Nicolas Sarkozy acte surtout la recomposition politique en cours. "Une nouvelle époque s'annonce", a écrit l'ancien président. "Elle nécessitera des changements profonds. Il faudra sortir des habitudes et des réflexes partisans", a-t-il ajouté. L'ancien président va même plus loin : "La fidélité aux valeurs de la droite républicaine et à notre culture de gouvernement doit nous conduire à répondre à l'appel au rassemblement d'Emmanuel Macron en vue de l'élection présidentielle".

Le président-candidat a en effet lancé un appel aux abstentionnistes, aux électeurs qui ont voté en faveur de Marine Le Pen ou encore pour Jean-Luc Mélenchon pour le second tour. Mais il ne s'agit là que d'une première étape : Emmanuel Macron avait en mars dernier évoqué sa volonté de travailler avec certains de ses adversaires politiques. "J'ai entendu, chez celles et ceux qui se présentent à l'élection, des avis différents des miens avec lesquels on peut travailler. Nous devons savoir nous entendre autour de l'essentiel", déclarait-il.

"Un gouvernement d'union républicaine" ?

Rebelote le soir du premier tour de l'élection présidentielle. "Plus rien ne doit être comme avant. C’est pourquoi je souhaite tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France. Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses, afin de bâtir avec eux une action commune au service de notre nation pour les années qui viennent", détallait-il.

Ancien membre LR ayant basculé chez Emmanuel Macron, Christian Estrosi a appelé à "un gouvernement d'union républicaine" qui intègrerait des représentants des partis ayant "clairement appelé à voter" pour le chef de l'Etat au second tour de la présidentielle.

L'offre a été actée par certains membres des Républicains. Avant Nicolas Sarkozy, c'est Jean-François Copé qui a évoqué la possibilité de travailler avec Emmanuel Macron s'il est réélu. Le maire LR de Meaux estimait qu'"un nouveau pacte gouvernemental" avec Emmanuel Macron où "la droite de gouvernement soit associée" devait voir le jour.