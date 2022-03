Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron veut créer 200 brigades de gendarmerie

Invité, ce mercredi 23 mars, sur le plateau de "Face aux candidats" sur M6, le candidat Emmanuel Macron a dévoilé certains axes de son programme sécuritaire. Il a commencé par défendre son bilan en la matière en affirmant que 10.000 policiers et gendarmes avaient été recruté durant son quinquennat. "Je veux encore plus déployer du temps de policiers et de gendarmes sur le terrain", a continué le candidat LaREM.

Pour ce faire, il promet "dans nos villages, de déployer 200 brigades de gendarmerie". Emmanuel Macron, après avoir argué une baisse des vols, reconnaît une augmentation des violences. "On a une société plus violente" a-t-il estimé, soulignant notamment les violences intra-familiales. "On a des premiers résultats, il faut poursuivre les efforts" a ensuite complété Emmanuel Macron. "Si on veut aller plus loin, il faut consolider ce que l'on a fait".