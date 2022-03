Impôts 2022 : les échéances à retenir au printemps

Deux échéances fiscales majeures se déroulent au printemps. Dans un premier temps, bien qu'il soit prélevé à la source, l'impôt sur le revenu comporte quelques dates à ne pas manquer, au risque de payer des pénalités de retard.

Cette année, le service en ligne de déclaration des revenus est ouvert à compter du jeudi 7 avril. Les Français ont alors jusqu'au 19 mai pour remplir cette déclaration sous format papier. En revanche, pour ceux qui optent pour le format en ligne, la date limite varie en fonction de leur département. Le 25 mai pour les départements allant de 01 à 19, le 31 mai pour ceux entre le 20 et le 54 et enfin jusqu'au 7 juin pour ceux de 55 à 976. Après quoi, les avis d'imposition 2022 devraient être envoyés au cours du mois de juillet.

Dans un second temps, les Français dont le patrimoine immobilier est estimé à une valeur supérieure à 1,3 millions d'euros devront également remplir leur déclaration d'impôt sur la fortune immobilière. Tout comme la déclaration de revenus, le service est ouvert à partir du 7 avril et se ferme le 19 mai pour le format papier. Les dates varient également selon les départements et restent les mêmes que pour la déclaration de revenus, à savoir : le 25 mai pour les départements allant de 01 à 19, le 31 mai pour ceux entre le 20 et le 54 et enfin jusqu'au 7 juin pour ceux de 55 à 976.