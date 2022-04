Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron doit "persuader les Français qu'il va changer de méthode"

Ce sont des résultats paradoxaux. Selon un sondage BVA pour RTL et Orange, les Français jugent très sévèrement le bilan d'Emmanuel Macron mais près de la moitié (46%) estiment que c'est un bon président. Invité dans le Mag Pol, Bruno Cautrès est revenu ces résultats à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle.

Le politologue du Centre de recherches politiques de Sciences Po est revenu sur la popularité du président sortant. "Emmanuel Macron a retrouvé sa popularité. Il était tombé dans les abîmes au moment de la crise des gilets jaunes. Il s'est relevé et a atteint aujourd'hui, à peu près le même niveau de popularité qu'un an après le début de son mandat." Si la bonne gestion des crises du chef de l'État est reconnu et apprécié des Français, certains traits de sa personnalité restent des points faibles. "Sa proximité avec les gens, son côté rassembleur, sa capacité à reconnaître ses erreurs", énumère Bruno Cautrès.

Afin d'assurer sa réélection, Emmanuel Macron doit "persuader les Français qu'il va changer de méthode" comme il l'a annoncé lors de sa candidature. "Que le Macron réformateur était toujours là (...) mais qu'il allait changer de méthode, qu'il allait renouer avec le dialogue", explique le politologue. "La grande inconnue c'est de savoir si les Français sont convaincus de cette image du nouveau Macron."

Concernant l'abstention, il estime que "si elle devait être plus élevée qu'en 2017, cela serait sans doute lié au contexte étrange de cette élection présidentielle." Selon Bruno Cautrès, les Français sont "sonnés" par "la succession des crises". Résultat : "Il y a un sentiment de confusion dans l'électorat." Autre explication avancée par l'invité du Mag Pol sur RTL : "Lorsque le résultat d'une élection donne le sentiment d'être un peu joué en avance, ce n'est pas très motivant." Pour rappel, les sondages placent Emmanuel Macron face à Marine Le Pen lors du second tour de l'élection présidentielle.