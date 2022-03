Présidentielle 2022 : doit-on avoir une carte électorale pour voter ?

Le premier tour de l'élection présidentielle approche à grands pas. Le dimanche 10 avril, les électeurs français seront appelés aux urnes. Certains seront alors munis d'une carte électorale. Toutefois, il est important de rappeler que celle-ci n'est pas obligatoire et qu'il est donc possible de voter même si vous ne l'avez pas en votre possession (si vous êtes bien inscrit sur une liste électorale).

La carte indique que vous êtes inscrit sur une liste électorale et peut être tamponnée lors de chaque vote. Plusieurs informations sont indiquées : le nom et prénoms de l'électeur, sa date de naissance et l'adresse de son domicile. Figure aussi le numéro national d'électeur ainsi que le lieu du bureau de vote. Nouveauté cette année : un QR code. Il permet d'accéder à l'ensemble des démarches liées aux élections.

Cependant, pour voter, il est impératif de prouver son identité. Vous pouvez donc présenter l'un des documents suivants : une carte d'identité, un passeport, un permis de conduire ou encore une carte vitale. Il existe d'autres pièces qui vous permettent de voter, celles-ci sont répertoriées sur le site de l'administration française.