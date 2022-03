Pour s'inscrire sur les listes électorales et être en mesure de voter lors des élections, il est possible de faire la démarche en ligne ou par voie postale. Depuis le mercredi 2 mars, l'inscription en ligne n'est plus possible. Mais la démarche peut encore être réalisée directement en mairie ou par voie postale jusqu'au vendredi 4 mars.



Comme pour la procédure numérique d'inscription, un justificatif d'identité et de domicile seront demandés. Pour être admis, les documents transmis pour justifier de votre domicile doivent dater de moins de 3 mois. On peut donner comme exemple : une facture d'eau, d'électricité ou de gaz à votre nom. Une attestation d'assurance habitation de moins de 3 mois ou votre dernière fiche de paie fonctionnent aussi.

Mais attention, il y a un document très important que vous devez présenter spécifiquement pour cette démarche. Le formulaire cerfa n°12669 de demande d'inscription est absolument nécessaire. Celui-ci est disponible sur internet ou directement en mairie.

Accompagné des justificatifs, le formulaire cerfa peut être envoyé par courrier postal. Mais il faut que la mairie ou le consulat le reçoive le 4 mars au pus tard, c'est la date de réception du courrier qui importe. L'ensemble des documents peut aussi être déposé directement sur place.