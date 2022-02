Présidentielle 2022 : à quoi sert vraiment la carte électorale ?

Il reste moins de deux mois avant le premier tour de la présidentielle 2022. L'échéance approchant, les Français inscrits les listes électorales vont recevoir, dans les prochaines semaines, une nouvelle carte électorale. Toutefois, il n'est pas indispensable de l'amener le jour du scrutin dans son bureau de vote.

En effet, la principale utilité de la carte électorale est d'attester son inscription sur les listes électorales et de fournir des informations pratiques sur les modalités de vote. Il est tout à fait possible de voter sans carte électorale. Dans les communes de plus de 1.000 habitants, vous pouvez voter soit en présentant une pièce d'identité et votre carte électorale, soit en ne présentant que la pièce d'identité.

Dans les communes de moins de 1.000 habitants, en plus de ces deux solutions, il est également possible de voter avec sa carte électorale uniquement.

Des informations déjà disponibles en ligne

La carte électorale permet de s'assurer de son inscription sur les listes électorales, qui n'est pas automatique en cas de déménagement par exemple. Pour pouvoir voter au premier tour de la présidentielle, les Français ont jusqu'au 2 mars pour s'inscrire en ligne ou le 4 mars en présentielle auprès de sa mairie. Néanmoins, le service public a mis en place un service informatique permettant de savoir dans quel bureau de vote les Français sont inscrits.

Idem pour la procuration. Pour effectuer une demande de procuration, il faut impérativement transmettre son numéro d'électeur, inscrit sur la carte électorale. Mais cette information est également indiquée sur le service en ligne du gouvernement.

Enfin - petite nouveauté - un QR code va être ajouté aux cartes électorales. N'ayant aucun lien avec celui des passes sanitaire et vaccinal, ce QR code permettra de rediriger les électeurs vers le nouveau portail internet afin d'accéder "à des contenus pour comprendre le rôle et la finalité démocratique du vote".