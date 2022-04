Présidentielle 2022 : de la colle retrouvée dans la serrure d'un bureau de vote dans l'Aisne

Plus de peur que de mal pour ces élus de la petite commune de Watigny (379 habitants recensés en 2019), située dans le département de l'Aisne et la région des Hauts-de-France. L'Aisne nouvelle rapporte que de la glu a empêché l'ouverture de l'entrée principale de l'un des bureaux de vote, dimanche 10 avril à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle 2022 (second tour le dimanche 24 avril).



Peu avant le début des votes à 8h, la serrure était impossible à ouvrir. Mais les organisateurs du scrutin ont finalement pu pénétrer dans le bâtiment par une autre entrée située à l'arrière. Le scrutin a pu débuter à l'heure. Il devrait être marqué au niveau national par une abstention de 25,6%, selon des estimations de Harris Interactive pour RTL et M6, en hausse de plus de trois points par rapport à 2017 522,23%).