Présidentielle 2022 : comment s'inscrire sur les listes électorales

Le 4 mars 2022, il ne sera plus possible de vous inscrire en ligne sur les listes électorales. Or, cela est indispensable pour pouvoir voter à l'élection présidentielle et aux législatives les 10, 24 avril et les 12, 19 juin prochain. Comment faire pour s'inscrire ?

Avant toute chose, il faut savoir que certaines personnes n'ont pas besoin de s'inscrire sur une liste électorale, car elles le sont automatiquement. C'est le cas des Français qui atteignent l'âge de 18 ans s'ils ont fait la démarche de recensement citoyen à partir de 16 ans. C'est aussi le cas d'une personne qui est devenue française après 2018.

Étape n°1 : vérifier son inscription sur une liste électorale

Pour vérifier si vous êtes bien inscrit sur une liste électorale, il y a deux solutions. Il est possible soit de contacter sa mairie, soit de remplir le formulaire en ligne, en mentionnant le nom de votre commune, votre nom et prénom ainsi que votre date de naissance.

Si l'inscription électorale est confirmée, le site vous rappellera votre numéro de bureau de vote, son adresse ainsi que votre numéro national d'électeur. Si vous n'êtes pas inscrit, vous avez jusqu'au 2 mars en ligne pour le faire, et jusqu'au 4 mars par voie postale.

Étape n°2 : s'inscrire sur une liste électorale avant début mars

Plusieurs cas nécessiteront une réinscription sur les listes électorales. Par exemple, si vous avez omis d'effectuer votre recensement à l'âge de 16 ans, vous ne serez pas automatiquement inscrit à 18 ans sur les listes. Si vous habitez à l'étranger, vous devez vous inscrire sur une liste électorale consulaire, au plus tard le 4 mars 2022, sauf situations particulières. À l'inverse, si vous étiez inscrit sur une liste électorale consulaire et que vous souhaitez voter en France, il faudra vous réinscrire.

Ce sera votre cas si vous avez déménagé. Pour voter dans votre nouvelle commune ou dans votre nouvel arrondissement, il vous faudra vous inscrire sur les listes de celle-ci. Si vous prévoyez de déménager avant le 4 mars, il faut donc entamer votre nouvelle inscription. Si vous avez déménagé dans la même commune, il faudra signaler ce changement d'adresse à la mairie, qui procédera à votre nouvelle inscription si vous êtes affecté à un nouveau bureau de vote. Si le déménagement a lieu après la date limite, vous ne pourrez pas voter dans votre nouvelle commune, sauf exceptions.

En ligne, il faudra fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois et un justificatif d'identité valide ou périmé depuis moins de cinq ans au jour du dépôt de la demande. En mairie ou par courrier, il faudra fournir un justificatif d'identifié, un justificatif de domicile de moins de trois mois et le formulaire cerfa.

Les cas particuliers pourront s'inscrire jusqu'au 31 mars 2022

Si vous êtes un agent public, fonctionnaire ou contractuel, et que vous déménagez parce que vous avez été admis à la retraite après le 4 mars, vous avez droit à un délai supplémentaire jusqu'au 31 mars 2022 pour vous inscrire sur la liste électorale de votre nouvelle commune. Le délai est repoussé si vous déménagez à cause de votre travail.



Si vous avez acquis la nationalité française après le 4 mars 2022, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 31 mars sur les listes.



Pour rappel, pour pouvoir s'inscrire sur une liste électorale et voter aux prochaines élections, il faut avoir 18 ans au plus tard la veille du jour du scrutin, ne pas avoir été déchu de ses droits civils et politiques, et avoir la nationalité française.