Présidentielle 2022 : comment les professions de foi des candidats changent entre les deux tours

À près de six jours du second tour de l'élection présidentielle, les nouvelles professions de foi de Marine Le Pen et Emmanuel Macron devraient bientôt arriver dans chacune des boîtes aux lettres de France. Mais en quoi ces dernières vont-elles différer de celles reçues avant le premier tour ?

On peut voir en effet que beaucoup de choses ont changé. Les deux candidats ont tout d'abord modifié les photos présentes dans ces professions de foi. Exit les photos en gros plan et face caméra, le président candidat s'est lui mis en scène en action, au milieu des Français, lors de l'un de ses déplacements en Bretagne. Une manière notamment de le montrer plus proche du peuple. Marine Le Pen, elle s'est mise en scène à un bureau, comme pour se donner une stature plus présidentielle. On peut d'ailleurs remarquer la ressemblance assumée entre cette photo et le portrait officiel du président Macron lors de son élection en 2017.

La candidate du RN a dans le même temps changé son slogan : "Femme d'Etat" et l'a remplacé par : "Pour tous les Français". Par ailleurs, aucune référence à son parti ou à son nom de famille ne figure dans cette profession de foi.

Des changements aussi dans le texte

Mais mise à part la photo, Marine Le Pen a aussi grandement modifié le texte. Avant le premier tour, elle avait notamment explicité un grand nombre de propositions. Cette fois-ci, elle détaille une frise chronologique qui est censée représenter sa première année en tant que présidente. Elle souhaite ainsi montrer sa préparation et sa faculté à diriger. Enfin, elle s'attaque à quatre reprises à Emmanuel Macron en le critiquant notamment sur son bilan, une chose qu'elle n'avait pas faite dans la profession de foi précédente.

Même son de cloche de la part d'Emmanuel Macron, qui sans la citer directement s'attaque longuement à son adversaire. Au niveau de son programme, le président candidat met aussi en avant certaines de ses récentes inflexions, comme sur la question du départ à la retraite. Il a aussi souhaité mettre en avant la question écologique, une manière de se rapprocher directement de l'électorat de gauche dont il aura besoin si il veut gagner les élections dimanche prochain.