Présidentielle 2022 : des chiffres "hasardeux" dans la profession de foi de Marine Le Pen

La Commission de contrôle de campagne électorale (CNCCEP) interroge le camp du RN quant aux chiffres qui figurent sur sa nouvelle profession de foi pour la campagne du second tour. Le tract de la candidate assure, pour justifier l'échec du quinquennat d'Emmanuel Macron, qu'il y a eu plus de "31% d'agressions volontaires depuis 2017" et "1,5 million d'immigrés supplémentaires entrés légalement en France depuis 2017" d'après une information de France Inter.

La CNCCEP a déclaré que ces chiffres "sont des éléments que nous n'arrivons pas à corroborer". La Commission a donc demandé au RN de préciser la source de ces chiffres qualifiés de "hasardeux" par un "connaisseur du dossier" tel que le rapporte France Inter. De son côté, la candidate du RN a assuré que ce sont "des chiffres officiels du ministère de l'Intérieur", mettant en garde contre des "manœuvres".

Le "gendarme" de la campagne électorale a le pouvoir de décider de ne pas homologuer sa profession de foi, ce qui contraindrait la candidate à jeter les tracts à moins de deux semaines du second tour de l'élection présidentielle.