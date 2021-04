Présidentielle 2022 : ce que l'on sait des candidats déclarés (ou non)

publié le 23/04/2021 à 13:00

Dans un an, jour pour jour, les Français seront appelés à voter lors des élections présidentielles de 2022. Plusieurs femmes et hommes politiques s'affronteront dans les urnes. Le dernier candidat à s'être déclaré est Xavier Bertrand, président de la région Haut-de-France et ancien membre des Républicains. Il y a évidement la patronne du Rassemblement national Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon briguera lui aussi la présidence, soit la troisième tentative pour le leader de la France Insoumise.

Les autres candidats sont un peu moins connus mais ils ont déjà annoncé leur candidature. On retrouvera le député béarnais Jean Lassalle, la porte-parole de Lutte Ouvrière, Nathalie Arthaud, le secrétaire national du Parti Communiste, Fabien Roussel, le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, ainsi que Jean-Frédéric Poisson et François Asselineau. Au total, on recense neuf candidats pour les prochaines élections présidentielles. À noter qu'il devront trouver 500 signatures d'élus pour valider leur candidature.

C'est encore flou à droite comme à gauche

Emmanuel Macron en tête. Sa candidature ne fait que peu de doutes même si depuis Francois Hollande tout pronostic est hasardeux. Du côté des Républicains, on ne connaît pas encore leurs intentions et c'est le flou total : on ne sait même pas comment ils vont choisir leur candidat.

Les noms de Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau et Michèle Barnier, l'ancien commissaire européen, sont régulièrement évoqués. Pour l'instant, le maitre mot à la direction du parti c'est : "On attend l'automne". Quant à la gauche, entre socialistes et écologistes, là aussi l'incertitude règne et l'union semble toujours très compliquée.

D'après les sondages, un deuxième tour Macron-Le Pen, comme en 2017, est fort probable, mais les résultats risquent d'être beaucoup plus serrés. Le président sortant l'emporterait avec 54% des voix, contre 46% pour la présidente du Rassemblement national. Il convient de rappeler qu'il faut prendre ces enquêtes avec des pincettes puisque les précédentes présidentielles ont toutes eu leur lot de surprises. On se souvient notamment de François Fillon, donné largement gagnant lors de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2017.

La présidentielle avancée en avril 2022 ?

D'après le baromètre politique de l'institut BVA pour RTL, à un an de la présidentielle, la cote de popularité du président se stabilise. 39% de bonnes opinions, c'est plus que ses prédécesseurs. À la même époque de leur quinquennat, Nicolas Sarkozy était à 31% et François Hollande à 19%. Mais là encore, prudence : une popularité ne fait pas une élection.

Enfin, nous ne connaissons pas les dates de vote pour cette prochaine présidentielle et c'est un joli casse-tête qui s'annonce. En temps normal, les élections se déroulent le dimanche. Or, en 2022, les deux premiers dimanches de mai seront fériés : dimanche 1er mai, jour de fête du travail et des traditionnels défilés. Quant au dimanche 8 mai, les élus locaux se concentreront sur les commémorations de l'armistice.



C'est pourquoi, selon les informations de RTL, il n'est pas impossible que la présidentielle soit légèrement avancée. Une source bien informée au sein de l'exécutif nous indique que les deux tours pourraient se dérouler au mois d'avril pour conserver les deux semaines d'écart entre les scrutins.

La rédaction vous recommande