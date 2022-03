Il a fallu attendre quelques heures pour voir le candidat apparaître derrière le costume de président. Lors de sa longue conférence de presse ce 17 mars, Emmanuel Macron a adressé une pique à destination de Valérie Pécresse.

Interrogée sur les similitudes entre son programme et celui de la candidate Les Républicains, Emmanuel Macron a dégainé : "Dans le programme que je viens de présenter que vous pourrez qualifier d’inspiration de gauche et d’autres d’inspiration de droite. Je l’assume totalement parce que je pense que c’est ce pour quoi les Françaises et les Français m’avaient choisi, il y a cinq ans".

Il a ensuite joué, à la fois, la carte du président et celle du candidat à un second mandat. "Je m’en fiche royalement, totalement, présidentiellement. Ce qui compte c’est (ce qui) fonctionne pour le pays, ce qui le rend plus fort et ce qui fait que les Françaises et Français puissent vivre mieux".

Dans le détail, le candidat a détaillé les différences avec le camp Les Républicains. "Je ne propose pas des travaux d’intérêt généraux pour les bénéficiaires du RSA (…). Je ne les considère pas comme des prisonniers", a-t-il ajouté. Emmanuel Macron revendique sa marque de fabrique en la faisant évoluer. Le "ni de droite, ni de gauche" du candidat En Marche de 2016 est devenu une "philosophie", à nouveau applicable en 2022.