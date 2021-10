Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo officiellement investie par le PS

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a été investie jeudi soir par le Parti socialiste pour la présidentielle, prélude à une "mobilisation collective" autour de la maire de Paris pour tenter de relancer une campagne qui peine à décoller. En effet, d’après un sondage BVA en partenariat avec RTL et Orange, elle ne recueillerait que 4 % des suffrages.

Selon des résultats portant sur plus de 90% des bulletins dépouillés, Anne Hidalgo, qui était largement favorite, a obtenu plus de 72% des voix face à son seul challenger, le maire du Mans Stéphane le Foll, a annoncé le premier secrétaire Olivier Faure. "Tous et toutes mobilisés pour préparer l'alternance, c'est parti, allons-y", a déclaré Anne Hidalgo, devant plusieurs dizaines de militants et de soutiens.

"Je mesure la responsabilité qui m'incombe", a dit l'édile parisienne, se disant "fière et honorée de porter les couleurs de notre parti". "Je porte les couleurs d'une gauche de gouvernement", "qui assume l'exercice du pouvoir et les responsabilités", a-t-elle ajouté. Anne Hidalgo s'était engagée dans la bataille pour 2022 sans attendre cette investiture, qu'elle savait quasi acquise puisqu'elle a depuis des mois le soutien des instances du parti.