Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse reprend sa carte d'adhésion LR

Valérie Pécresse est de retour aux Républicains. La candidate à l'investiture pour l'élection présidentielle, annonce, ce jeudi 14 octobre, reprendre sa carte du parti, deux ans après son départ.

"C'est une question de cohérence", explique-t-elle dans une interview donnée au Point. Cela faisait plusieurs jours que la question existait dans l'entourage de Valérie Pécresse et les choses se sont accélérées depuis que les proches de Xavier Bertrand ont annoncé, mardi 12 octobre, qu'il ne reprendrait pas son adhésion.

"Valérie Pécresse a toujours respecté les règles, elle est toujours venue aux événements organisés par Les Républicains malgré son départ", explique un proche de la présidente du conseil régional d’Île-de-France. Cette décision peut donc se voir comme un geste d'apaisement de plus envers le parti, mais c'est aussi un coup politique.

En effet, ce n'est pas un hasard si cette annonce tombe à ce moment. Xavier Bertrand est ce jeudi 14 octobre, à Oyonnax dans l'Ain pour son tout premier meeting de la campagne, alors que dans l'équipe de Valérie Pécresse, on se vante d'avoir déjà visité plus de trente fédérations. La campagne des Républicains semble avoir bel et bien démarrée.