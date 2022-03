Présidentielle 2022 : "Zemmour a changé d'avis sur tout", dit Bardella sur RTL

À deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle, l'heure est déjà à penser au second et aux éventuels soutiens et ralliements. En cas de qualification de Marine Le Pen, par exemple, le RN souhaite-t-il avoir le soutien d'Éric Zemmour ?

"L'inverse poserait une contradiction", affirme le président du parti Jordan Bardella sur le plateau du Grand jury RTL-LCI-Le Figaro. "Éric Zemmour ne peut pas se lancer dans la bataille à l'élection présidentielle, expliquer que la France est en danger de mort, que se joue la survie de notre pays, et ne pas appeler pour la candidate patriote la mieux placée pour battre Emmanuel Macron".

Pourtant, le candidat du parti Reconquête affirme que Marine Le Pen est la candidate du "grand renoncement" sur plusieurs sujets, parmi lesquels les retraites, l'euro... "Ce sont des anathèmes de campagne, répond Jordan Bardella. Les gens voient qu'être candidat à la présidentielle, c'est quelque chose de sérieux."

Il poursuit : "Éric Zemmour a changé d'avis sur tout ces dernières semaines. Il était contre l'accueil des réfugiés ukrainiens, puis finalement, devant le tollé que cela a provoqué, il était pour. Il était contre le blocage des prix de l'essence, finalement, il était pour, contre le pass sanitaire puis finalement, il était contre..."