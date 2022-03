Présidentielle 2022 : la VIe République de Jean-Luc Mélenchon en marche à Paris

Dimanche 20 mars était un jour particulier pour les Insoumis. Le candidat Jean-Luc Mélenchon avait convoqué, avant son discours, une grande manifestation entre la place de la République et celle de la Bastille à Paris, à laquelle des dizaines de milliers de personnes - 100 000 selon les organisateurs - ont participé. Cette marche est un rituel que le candidat de LFI renouvelle à chacune de ses candidatures présidentielles.

Cette fois encore, il espère récupérer les quelques points qui le séparent du second tour. Et il est revigoré par une hausse régulière dans les sondages. À la même époque, en 2017, Jean-Luc Mélenchon était au même niveau (dans les 12 -13%) et avait culminé à 19% au premier tour. Va-t-il renouveler ce qui avait été perçu comme un exploit ?

L'espoir était en tout cas de mise dans le cortège parisien. Marie, une retraitée parisienne, espère que "Méluche" pourra se qualifier pour la finale. "Ce qui me fait peur, c'est l'abstention, on n'a aucun chiffre." De son côté, Marina, enseignante, a l'impression que les choses bougent depuis "les dernières annonces de Macron sur la retraite à 65 ans et le RSA". Elle pense que ça peut "remobiliser la gauche".

Pour Carole, enseignante et traductrice parisienne, l'accès au second tour et à la victoire ne fait aucun doute. "Oui, nous voulons un autre modèle de société", plaide-t-elle, croyant à un "élan populaire". La dynamique dans les sondages les rend enthousiastes, les militants reprenant en coeur le cri "on va gagner" dans le cortège parisien.