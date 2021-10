Pouvoir d'achat : Olivia Grégoire appelle les entreprises à augmenter "les rémunérations"

Olivia Grégoire, secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale, solidaire et responsable, a répondu mercredi 27 octobre sur RTL au patron des patrons Geoffroy Roux de Bézieux. Pour le président du Medef, l'indemnité inflation mise en place par le gouvernement est "c'est dangereuse. Cette aide met dans la tête des Français l'idée que l'on va compenser systématiquement l'inflation par des mesures comportementales".

"Non, je ne crois pas que ce soit le cas, je crois que les Français ne sont pas dupes : c'est un coupe de pouce, ça n'est pas une mesure pérenne, assure la femme de 43 ans. J'ai envie de dire aussi chacun fait ce qu'il peut pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Aux entreprises, et donc à Geoffroy Roux de Bézieux, de voir aussi, dans les dialogues de branches qui sont enclenchés, comment on augmente les rémunérations".

"On ne peut pas d'un côté nous réclamer, à juste titre, le dialogue social, et de l'autre ne pas considérer qu'il faut avoir ces dialogues de branches, poursuit Olivia Grégoire. Il y a des secteurs où ça va bouger : hôtellerie, restauration. Vous avez vus les annonces. Il y a des secteurs dans lesquels les marges sont trop petites pour pouvoir augmenter les salaires. Il y a d'autres dispositifs qui devraient pouvoir dans les mois qui viennent permettre de gagner plus : primes, participation, intéressement, actionnariat salariés (...) 12 millions de salariés n'y ont pas accès".