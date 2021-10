Inflation : tout l'avoir sur l'aide de 100 euros annoncée par Jean Castex

100 euros pour les les Français qui gagnent moins de 2.000 net par mois : c'est l'aide qu'a annoncée Jean Castex ce jeudi 21 octobre pour faire face à la flambée des prix des carburants et de l'énergie. Au total, 38 millions de personnes sont concernées.

"La seule condition est une condition de ressources" a confirmé le Premier ministre. En somme, peu importe sa situation, dès lors que l'on touche moins de 2.000 euros, l'aide sera versée. Un versement qui sera automatisé, sans démarche nécessaire du bénéficiaire, et pris en charge par différents organismes selon la situation.

Pour les salariés, l'employeur s'en occupera directement, pour les demandeurs d'emplois, la tâche reviendra à Pôle emploi. Retraités, salariés, agriculteurs, chômeurs ou encore indépendants pourront tous être bénéficiaires dès lors qu'ils répondent aux critères de ressources. C'est aussi le cas pour l'ensemble des étudiants boursiers ou détachés fiscalement de leurs parents.



L'indemnité sera défiscalisée et ne sera versée qu'à une seule reprise. Jean Castex le justifie ainsi : la hausse des prix du carburant induit un surcoût de 80 euros pour une personne qui roule 14.000 kilomètres par an, et les 20 euros restants correspondent aux "autres effets inflationnistes", comme l'augmentation de certains produits du quotidien.

Les versements doivent commencer fin décembre 2021 pour les salariés du privé. Les fonctionnaires et chômeurs devront attendre janvier et les indépendants et retraités le mois de février.