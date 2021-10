Alors que l’explosion des prix de l’énergie fait craindre une perte très importante du pouvoir d’achat, Arnaud Montebourg, candidat à l’élection présidentielle 2022, veut utiliser deux leviers pour limiter la casse : les salaires et la fiscalité.

"La TVA frappe à 20% ses biens qui sont des biens de première nécessité. Il faudrait qu’elle soit à 5,5%, comme pour les autres biens de première nécessité", propose l’ancien ministre de l’Économie, qui appelle aussi à un "blocage des prix" face à la hausse du gaz prévue de 12,6% prévue le 1er octobre.

La situation des salaires est "inacceptable", selon Arnaud Montebourg. Celui-ci a décrit le quotidien de personnes, "surtout des femmes", qui vivent avec "800 euros par mois et un travail à temps partiel contraint'. Sa proposition : augmenter le Smic de 10% "de manière immédiate". Une hausse "encaissable" pour les entreprises, selon lui, et qui permettra à certains secteurs de trouver plus facilement des travailleurs.

Toujours crédité d'un faible niveau d'intentions de vote, Arnaud Montebourg assure qu'il est à ce stade trop tôt pour analyser ces chiffres. Il annonce également avoir receuilli 150 parainnages de maires, sur les 500 nécessaires, en 20 jours de recherche.