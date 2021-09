Présidentielle 2022 : qui sont les partisans d'Arnaud Montebourg ?

Arnaud Montebourg s'est officiellement déclaré candidat à la présidentielle ce samedi à Clamecy, petite ville de la Nièvre où il est né. Il se dit toujours de gauche mais se présente hors parti. Alors a-t-il convaincu ? La réponse est oui mais pas encore totalement. Bien sûr, il y a les inconditionnels comme Jackie, pour lui, hors de Montebourg, point de salut. "C'est peut-être une très bonne maire de Paris mais je ne la vois pas présidente", nous dit-il à propos d'Anne Hidalgo.

Jackie n'est d'ailleurs pas le seul socialiste déclaré à préférer Arnaud Montebourg à la maire de Paris. Sandrine arbore un tee shirt Made in France, elle vient du Calvados, 400 km pour voir Montebourg. "J'y crois et il faut y croire. Il a l'expérience, il en est capable", dit-elle. Comme elle, beaucoup des présents sont des électeurs de gauche déboussolées. "Il est peut-être capable lui de rassembler", explique Pierre.

Pour lui, qui a été élu municipal dans l'ancienne circonscription d'Arnaud Montebourg, sa candidature est une lueur d'espoir. "Il a quelque chose que beaucoup d'autres n'ont pas, ça s'appelle le talent", ajoute-t-il.

"C'est le seul qui représente la campagne"

Plus surprenante, en revanche, la présence d'Antoine, électeur de droite déçu. "Peut-être qu'Arnaud Montebourg va me faire basculer à gauche, je ne sais pas. C'est le seul qui représente la campagne, la ruralité", dit cet exploitant agricole, qui a un temps été gilet jaune et qui apprécie le discours de l'ancien ministre.

Alors, Arnaud Montebourg ira-t-il jusqu'au bout de sa candidature ? Pour Amélie, ce n'est pas le plus important. "Je pense qu'il ne peut pas avoir tellement d'illusion", dit-elle. Ceux qui se pressaient samedi dans la petite salle de la mairie de Clamecy ont envie d'y croire, mais ils ont encore besoin d'être convaincus par la candidature d'Arnaud Montebourg.