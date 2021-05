publié le 20/05/2021 à 08:21

En septembre 2020, celle qui était la Ministre du Travail, Muriel Pénicaud a été nommée ambassadrice, représentante permanente de la France auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Elle publie aujourd'hui Pousser les murs aux éditions de l'Observatoire. Un livre dans lequel elle raconte son parcours intellectuel et professionnel avec un regard tout particulier sur les discriminations faites aux femmes dans le monde de l'entreprise. Un monde rude, implacable, où les jeunes et les femmes ont encore du mal à être considérés à leur juste valeur. Un monde aussi en plein bouleversement avec des nouveautés comme un management qui se rapproche du coaching ou la stabilisation du télétravail, des nouveautés propulsées sur le devant de la scène par la pandémie de Covid-19.

Un monde politique "sans pitié"

Invitée à parler de ce parcours et de ses pistes pour l'avenir, l'ancienne ministre d'Edouard Philippe a aussi révélé qu'elle avait combattu un cancer de la thyroïde pendant son temps passé rue de Grenelle. Une maladie qu'elle a gardé secrète. "Je n'en ai jamais fait état. Je pense que ça ne justifiait pas de suspendre mes fonctions, raconte Muriel Pénicaud au micro de RTL. Mais je pense à toutes les femmes et les hommes qui sont comme moi, qui ont une maladie chronique grave ou un cancer et qui veulent continuer à travailler. Ils ont raison. Ce n'est pas toujours facile de le dire parce que le regard change et dans le monde politique qui est un monde sans pitié, je peux vous dire que la moindre vulnérabilité est utilisée. Donc j'ai décidé de ne pas le dire à ce moment-là".

Muriel Pénicaud n'a pas prévenu ses collègues de son cabinet, du gouvernement, Matignon ou l'Élysée. "Personne ne s'est aperçu de rien. Je l'ai dit à personne. Seulement à quelques proches intimes, révèle-t-elle. J'ai utilisé mes vacances pour me faire opérer et voilà. Je veux dire aussi que je suis très consciente qu'il y a beaucoup de gens au travail qui vivent ça. On n'est pas encore mûr et il faudra le devenir dans la société pour que la maladie ne soit pas un handicap qui fait que le regard change", concluait Muriel Pénicaud qui mise plus sur une évolution des mentalités que sur des mesures réglementaires pour faire changer les choses dans ce domaine.