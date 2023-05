Pourquoi François Fillon est-il auditionné par des députés ?

François Fillon et Vladimir Poutine, le 18 novembre 2011.

Un revenant à l'Assemblée nationale. L'ancien Premier ministre François Fillon est auditionné ce mardi 2 mai par les députés de la Commission d'enquête relative aux ingérences étrangères. Après son échec en 2017, l'ex-candidat Les Républicains à la présidentielle a siégé dans deux conseils d'administration de géants russes de pétrochimie, dont il a démissionné depuis.

Les Parlementaires veulent comprendre comment des puissances étrangères parviennent à s'immiscer dans l'économie et la politique française. L'ancien Premier Ministre a sans aucun doute des choses à dire sur le sujet. Il avait rejoint les conseils d'administration de deux entreprises dans les hydrocarbures et la pétrochimie, dirigées par des proches de Vladimir Poutine, afin d'en retirer de gros chèques. De plus, François Fillon qui avait noué d'étroites relations avec le leader russe lorsqu'il était à Matignon.

Une proximité qui s'était traduite par des prises de positions plus que controversée : le 24 février 2022, lors de l'invasion russe en Ukraine, il s'était attiré de vives critiques après avoir déploré "le refus des Occidentaux" d'entendre les revendications de Moscou concernant l'OTAN. Dès le lendemain, il avait annoncé démissionner de ses mandats russes, sans rien toucher, selon lui, des sommes promises.



