Emplois fictifs : François Fillon condamné en appel à un an de prison ferme

La décision tant attendue est tombée. L'ancien Premier ministre François Fillon a été condamné par la cour d'appel de Paris ce lundi 9 mai à quatre ans de prison, dont un ferme, et 375.000 euros d'amende et dix ans d'inéligibilité dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Penelope Fillon.

Ce dossier, qui avait explosé en pleine campagne présidentielle du candidat de la droite en 2017, met également en cause Penelope Fillon, son épouse, qui s'est vu infliger deux ans de prison avec sursis et 375.000 euros d'amende, et son ancien suppléant Marc Joulaud condamné à trois ans de prison avec sursis. Des peines d'inéligibilité, respectivement de deux ans et cinq ans, ont en outre été prononcées à leur encontre.



Contestant toutes les accusations, les époux Fillon ne se sont pas rendus au tribunal pour connaître leur sentence. La peine de prison ferme à l'encontre de l'ancien Premier ministre pourrait être aménagée à domicile avec un bracelet électronique. En première instance, en juin 2020, le tribunal avait condamné François Fillon à cinq ans d'emprisonnement, dont deux ans ferme, pour l'ancien Premier Ministre et trois ans avec sursis pour son épouse.

