Le couple est condamné à rembourser 800.000 euros à l'Assemblée nationale mais se pourvoit en cassation. La cour d'appel a, par ailleurs, relaxé les époux sur l'un des contrats de Pénélope Fillon, au bénéfice du doute. Son avocat répond en disant que "Pénélope Fillon a assumé les mêmes fonctions auprès de son époux depuis le début de sa carrière politique et que donc, s'il y a une relaxe sur une partie des faits, ce sont les mêmes fonctions qu'elle a occupées jusqu'à ce qu'elle démissionne de cet emploi et donc c'est une relaxe générale qui devrait être prononcée."

L'avocat de François Fillon juge la décision du tribunal déséquilibrée : "À un moment, il y a un équilibre assez fragile qui commence à ne plus tenir. On ne peut pas avoir un emploi qui au début est peut être fictif et finalement ne l'est plus et qui l'est pour une partie."

Maître Antonin Levy a ajouté, en réaction au pourvoi en cassation : "Pour ses enfants, la cour d'appel dit 'oui le travail était réel'. Pour une partie du travail de sa femme, la cour d'appel a dit oui 'le travail était réel'. Et tout ça, ça a pris des années de batailles et de procédures. Donc s'il en faut quelques unes de plus pour rétablir son honneur et celui de sa famille. Ma foi, il ira jusqu'au bout".

À cela s'ajoute une amende de 375.000 euros et 10 ans d'inéligibilité. Pénélope Fillon écope, quant à elle, à deux ans de prison avec sursis et 375.000 euros d'amende.

