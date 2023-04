Pourquoi Emmanuel Macron veut se confronter à la colère des Français

L'accueil promet encore une fois d'être glacial. Les syndicats appellent à manifester dans l'Hérault pour la venue, ce jeudi 20 avril, d'Emmanuel Macron.

Le chef de l'État va parler éducation, au lendemain d'un déplacement particulièrement agité en Alsace. Concerts de casseroles, sifflets, insultes... Les opposants à la réforme des retraites ne l'ont pas lâché. Une impopularité qu'il se dit prêt à assumer.

"Cette colère s'exprime. Je ne m'attendais pas à autre chose, mais elle ne m'empêchera pas de continuer à me déplacer partout à travers le pays. La mission d'un président de la République n'est ni d'être aimé ni de ne pas être aimé, c'est d'essayer de faire bien pour son pays et d'agir", a déclaré Emmanuel Macron. Pas question de faire marche arrière, le président veut continuer d'aller au contact des Français.

La grande purge

Tout ce que vous avez vu et entendu n'est pas forcément maîtrisé, mais c'est recherché. La stratégie d'Emmanuel Macron est limpide : il veut se confronter à la colère pour qu'elle retombe, pour qu'elle s'épuise, pour que la raison finisse par l'emporter. C'est la grande purge.

La stratégie n'est ni audacieuse ni nouvelle, puisque Emmanuel Macron l'a déjà utilisée dans son précédent quinquennat. Au programme de ses 100 jours donc, se faire engueuler avec le sourire. Emmanuel Macron a donné dans la métaphore météo au micro de RTL.

"Moi, je suis au service des Français et des Français. Je le serai jusqu'au dernier instant du mandat qu'ils m'ont confié et je le serai par beau temps et par temps de pluie. Qu'il neige ou qu'il vente. S'il pouvait y avoir quelques jours de beau temps, ça ne me déplairait pas. Mais s'il doit y avoir beaucoup de vent et beaucoup de pluie, je le ferai quand même", a indiqué Emmanuel Macron.

Optimiste et "en mode relance"

Emmanuel Macron a désormais son mantra. Il reconnaît que tout n'a pas été parfait. Mais c'est pour mieux avancer. "Je fais ma part. Je n'ai pas réussi à convaincre suffisamment et on n'a pas réussi à avoir un minimum de consensus pour qu'il y ait plus de pacification à la fin. J'ai une responsabilité, c'est que le pays soit plus fort pour être plus indépendant et plus juste", a ajouté le président de la République.

Résolument optimiste, Emmanuel Macron s'est fait plus précis sur ses objectifs dans une interview aux Dernières Nouvelles d'Alsace. "Je veux être en permanence en mode relance", décrit-il. Les 100 jours, c'est de la relance. La relance de son second quinquennat, donc, un an tout juste après sa réélection.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info