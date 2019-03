publié le 08/03/2019 à 07:47

La vérité sort de la bouche des enfants, selon l'adage. Lors de son déplacement hier, jeudi 7 mars, à Gréoux-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) dans le cadre du grand débat, Emmanuel Macron a fait passer un message, disant vouloir aller "plus vite, plus fort" dans la transition écologique, au cours d'un échange avec 400 personnes.



Le Président a notamment développé le thème de l'environnement. Parmi ses interlocuteurs, des collégiens très concernés par l'avenir de la planète. Nombre d'entre-eux ont interpellé le chef de l'État sur les questions de la pollution et des déchet, mais aussi des choix du gouvernement en matière d'écologie.

Un élève du collège de Saint-André-les-Alpes rappelle "(..) encore aujourd'hui, des pesticides polluent nos sols et donc notre alimentation et les déchets plastiques envahissent nos océans, et notre planète. Quand est-ce que vous allez réagir ? Vous en avez le pouvoir.", a assuré le garçon, qui ajoute : "Puisque c'est l'argent qui vous a amené à négliger l'écologie, vous pensez qu'on pourra acheter une nouvelle planète avec de l'argent ?".

Emmanuel Macron lui a répondu, affirmant ne pas pouvoir dire "(...) du jour au lendemain, "tout le monde passe d'un modèle à l'autre."".

À écouter également dans ce journal

Il appartient désormais au Pape François de décider de l'avenir du Cardinal Barbarin. L'Archevêque de Lyon, condamné hier à 6 mois de prison avec sursis, a annoncé qu'il remettrait sa démission au Souverain Pontife.



Nicoles Belloubet recadre les juges des Prud'hommes. La ministre de la Justice leur demande de respecter la loi. Depuis les ordonnances Macron de 2017, en cas de licenciement abusif, les indemnités sont plafonnées, mais les conseils prud'homaux peuvent ne pas respecter ce cadre, et ne s'en privent pas.



Donald Trump et ses mensonges. Nouvelle affaire qui concerne le Président américain. Selon son ex-avocat Michael Cohen, Donald Trump aurait été, dans sa jeunesse, un élève médiocre.