L'Élysée l'a annoncé ce jeudi matin. Un hommage national sera rendu à l'acteur Michel Bouquet le 27 avril aux Invalides, "conformément au souhait de la famille".

Cet hommage sera présidé par Emmanuel Macron. Mais ce qui interroge, c'est la date de cet "événement". En effet, le second tour de l'élection présidentielle se déroule le dimanche 24 avril. Il existe donc une possibilité de voir Emmanuel Macron battu. Il ne serait alors plus, en théorie, président de la République au moment de l'hommage.

Mais, c'est une des particularités de la Ve République française - comme on peut le retrouver aux États-Unis - le président élu ne prend pas immédiatement ses fonctions. Si elle est choisie par les Français, Marine Le Pen ne prendra officiellement ses fonctions que le 13 mai, date de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. De plus - et c'est une coïncidence - le Conseil constitutionnel ne proclamera les résultats définitifs de l'élection que le... 27 avril.