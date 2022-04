Le comédien Michel Bouquet est mort

C'est un géant du théâtre et du cinéma français qui vient de disparaître. Michel Bouquet est mort a-t-on appris ce 13 avril 2022 à l'âge de 96 ans. Preuve de son talent, il a reçu à deux reprises le César du meilleur acteur. En 2002, d'abord, pour son rôle d'un père de retour qui bouleverse la vie de son fils dans Comment j'ai tué mon père d'Anne Fontaine et 2006 lorsqu'il incarne l'ancien président de la République, François Mitterrand dans Le Promeneur du Champ-de-Mars de Robert Guédiguian.

C'est en 1947 qu'il tourne son premier film. Il fait sa première apparition au cinéma dans Monsieur Vincent de Maurice Cloche. Il joue pour Truffaut, Chabrol, Cayatte ou Boisset. Il donne la réplique à tous les grands du cinéma français : Jean-Paul Belmondo (La Sirène du Mississipi), Jeanne Moreau (La mariée était en noir) ou Alain Delon (Deux hommes dans la ville).

Il alterne une riche carrière au cinéma avec un parcours équivalent au théâtre. Là encore, ses pairs reconnaissent son immense talent. Il décroche deux fois le Molière du comédien (1998 et 2005) parmi 7 nominations. En 2014, Fabrice Luchini lui a aussi remis un Molière d'honneur. il n'oublie pas aussi la télévision et apparaît dans des séries et téléfilms, comme Les Cinq Dernières Minutes ou Maigret avec Bruno Crémer.

