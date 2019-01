Économie : en 2019, tous les signaux passent à l'orange

publié le 07/01/2019 à 09:18

Les premiers pas dans 2019 ne dégagent pas un optimisme marqué : outre les mouvements des "gilets jaunes", tous les signaux économiques sont en train de passer à l’orange. Aucune prévision, officielle ou universitaire ne voit l’avenir d’un œil gaillard. On révise à la baisse de tous côtés. Les derniers indicateurs en date, l’indice Markit qui évalue le climat des affaires, est passé du jardin à la cave.



Pour la France, il s’affiche largement négatif et celui de l’activité industrielle se claquemure dans une position de repli. L’embellie et l’optimisme de 2017 se sont effacés, l’emploi industriel reprend ses destructions de postes et la création de nouvelles usines est stoppée. La violence des manifestations des "gilets jaunes" devrait plomber un peu plus un millésime 2019 qui pourrait être celui de l’essoufflement.

L’impact des manifestations est déjà lourd et le sera plus encore à terme car il va infuser négativement. Selon la Confédération des PME, 62% des PME et TPE toutes zones et tous secteurs confondus sont touchées par les perturbations jaunes et 34% d’entre elles affichent des pertes de chiffre d'affaires.

Les PME et TPE en première ligne

Concrètement, il y a déjà 58.000 salariés en chômage partiel pour lesquels le ministère du Travail va débloquer 32 millions d'euros pour payer leurs salaires. Et ce n’est qu’une première intervention, car 4 millions d’heures de travail ont été perdues. Et dans 9 cas sur 10, dans des PME du commerce, de l’artisanat et de la construction.



Les entreprises plus importantes, au-delà de 250 millions de chiffre d'affaires, ne sont pas encore en première ligne. Sauf qu’elles ralentissent voire arrêtent d’investir, coupent dans leur budget de développement et évidemment freinent des quatre fers sur les embauches.

Toute l'Europe touchée

Dernière inquiétude : les effets à long terme sur notre attractivité industrielle et touristique. Impossible à chiffrer aujourd’hui. Seule certitude, la balance ne devrait pas être positive.



Le plan B qui ferait repartir la machine n’est pas sur le marché. En tout cas à ce jour. Ce qui se dessine, c’est plutôt une longue séance de rame : l’Allemagne a un gros coup de mou industriel en raison des défaillances de son industrie automobile, le Brexit va présenter sa facture, l’Italie claudique et les pays de l’Est jouent la carte américano-chinoise. Sans oublier l’ami Trump qui ne va pas cesser de déstabiliser l’Europe. Les fêtes sont derrière nous.