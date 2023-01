Pourquoi Emmanuel Macron est comme chez lui à Notre-Dame de Paris

Emmanuel Macron est comme chez lui dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et cela n’a absolument rien à voir avec son statut de président de la République. Ni avec sa jeunesse et son éducation chez les Jésuites. Simplement parce que c'est une cloche !

Bon dit comme ça, je risque un redressement fiscal, donc je vais fissa préciser ce que je viens de dire avant qu’un coup de fil parte de l’Élysée direction Bercy. Oui Emmanuel, c’est une cloche de Notre-Dame, la seule qui ait survécu à la Révolution Française puisque les autres ont été fondues pour faire des boulets de canon.

C’est même la plus grosse cloche, celle appelée le bourdon ! 13 tonnes de bronze pour 2 mètres 62 de diamètre et 21 centimètres d’épaisseur. À côté, l’Emmanuel, modèle Macron, c’est une clochette !

On l'appelle le bourdon parce qu’avec sa taille et sa forme ronde, elle ressemble un peu au cousin de l’abeille. Aussi parce qu’elle sonne seulement pour les événements tragiques ayant fait des morts comme la fin d’une guerre, une épidémie ou un attentat. Après Charlie Hebdo par exemple. Bref, des moments qui donnent le bourdon à la nation.

Les deux dernières fois qu’Emmanuel a résonné, c'était pour des décès de chef d’état. Jacques Chirac en 2019. Et la semaine dernière le Pape Benoit XVI. Actionné à la main à l’ancienne façon Quasimodo, car depuis l’incendie de la cathédrale, sa motorisation est en rade...

Rebaptisée par Louis XIV et son épouse Marie-Thérèse

Mais alors, pourquoi on l’a baptisée Emmanuel, ce bourdon ? Figurez-vous, et là, je précise à nouveau que je parle de la cloche, pas de notre président, qu’avant Emmanuel s’appelait Jacqueline ! Du nom de la femme de son généreux donateur en 1400.

Elle fut refondue deux siècles plus tard et parrainée par le roi Louis XIV et son épouse Marie-Thérèse qui lui donnèrent ce prénom en hommage à Jésus-Christ. Jésus-Christ Emmanuel étant le nom d’une icône représentant le fils de Dieu adolescent. Emmanuel parce qu’en hébreu, ça signifie « Dieu est avec nous ». Comme quoi, même dans le prénom, il est Jupiter !

À noter qu’à Notre-Dame de Paris, Emmanuel aussi est en couple. À ses côtés, dans la Tour sud, il y a un autre bourdon. Dont le prénom, non, n’est pas Brigitte, mais Marie. Qui, elle aussi, est plus âgée que lui. En revanche, je ne pense pas qu’elle ait été sa prof de camponologie, l’étude des cloches, clochettes et carillons. Pour finir, je vous propose d’écouter Emmanuel…

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info