Contre le cannabis, les élus prennent position. Alors qu'il y a une dizaine de jours, trois maires LR demandaient dans une tribune la légalisation de la consommation du cannabis, meilleure solution selon eux pour anéantir le trafic, 80 parlementaires du même bord politique s'insurgent.

Dimanche, tous ont signé une nouvelle tribune en totale opposition avec cette proposition. "Nous, députés et sénateurs Les Républicains, voulons rappeler que nous y sommes fermement opposés", écrivent ces élus dont Bruno Retailleau, patron du groupe LR au Sénat, Éric Ciotti, Gérard Longuet, ou encore Philippe Bas, sénateur de la Manche.

Invitée ce lundi au micro de Jean-Jacques Bourdin, Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté, abonde dans ce sens. "J'y suis opposée et j'y ai toujours été opposée. J'ai vu personnellement, sur des gens très proches, les dégâts que pouvaient causer le cannabis et l'escalade vers les drogues plus dures que cela engendre".

La consommation de cannabis finance partiellement le terrorisme Marlène Schiappa





Marlène Schiappa va d'ailleurs plus loin dans sa ferme condamnation de la consommation du cannabis. "Ça finance la traite des êtres humains, assure-t-elle. Ça finance les trafics de drogues plus dures et aussi. Ça finance partiellement le terrorisme".

Pour @MarleneSchiappa la consommation de cannabis finance "la traite des êtres humains" et "partiellement le terrorisme". pic.twitter.com/1i07rQDNOx — BFMTV (@BFMTV) October 5, 2020

"Le combat engagé par Gérald Darmanin, conclut-elle, qui est un combat de terrain aux côtés des forces de l'ordre, est un combat très courageux que je soutiens totalement".