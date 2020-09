Darmanin qualifie la dépénalisation du cannabis de "lâcheté intellectuelle"

publié le 08/09/2020 à 22:18

Ce mardi 8 septembre, les journées parlementaires du MoDem se terminent à Sanguinet (Landes), avec pour invité dans la matinée, Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur s'est une nouvelle fois exprimé en défaveur d'une dépénalisation du cannabis, qui serait selon lui, "une lâcheté intellectuelle".

"La drogue est partout dans nos quartiers", a-t-il martelé selon les propos rapportés par Sud Ouest. "Il n’y a pas de petites et de grandes drogues. Le trafic fait vivre jusqu’à 200.000 personnes en France", a ajouté le ministre. Selon lui, une dépénalisation "serait un magnifique coup de poignard à tous ceux qui luttent contre l’addiction tous les jours."

"Le prix du tabac a augmenté et on dépénaliserait le cannabis, alors qu’on veut aller vers l’interdiction du tabac", a encore souligné Gérald Darmanin, rappelant l'un des objectifs du ministère de la Santé à savoir faire diminuer la consommation de tabac.