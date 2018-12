publié le 20/12/2018 à 13:18

Depuis 2005, il est interdit de fumer dans le train. Une interdiction qui a déjà 13 ans et pourtant, c'est dans un brouillard épais qu'entrent parfois certains voyageurs de la ligne SNCF P, en région parisienne qui relie Chateau-Thierry à Paris.



Malgré les PV réguliers, c'est une zone de non droit comme l'explique un usager, Jérôme. "J'ai toujours connu ça comme ça", explique-t-il au micro de RTL. "Ça fume pas que des clopes, ça fume du shit, ça fume de la beuh dans ce wagon", précise-t-il, ajoutant : "si ça fume il y a forcément du deal (...) Arrivé à Meaux, ça se transforme en aquarium. Quand les portes s'ouvrent il y a des vapeurs qui sortent forcément".

Jérôme confie être "gêné" par cette situation. "On ouvre les fenêtres mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quand il y a une vingtaine de fumeurs, on est tout seul. On a vu des mères de famille monter, leur expliquer et se faire insulter. C'est le chaos complet", déplore Jérôme qui a donc décidé de prendre d'autres trains de banlieue pour se rendre au travail. "C'est la ligne P, la ligne pétard", résume-t-il désabusé, regrettant qu'aucune surveillance ne soit réellement mise en place.

Hier, mercredi, une grosse opération de contrôle a eu lieu sur toute la ligne avec une quinzaine d'équipes mélangées de membres de SUGE (la police des chemins de fer), des gendarmes et des policiers. Des actions de contrôle que compte renouveler plus souvent la SNCF qui cherche ici à endiguer le phénomène et montrer aux usagers qui se plaignent qu'ils ont pleinement pris conscience du problème.

