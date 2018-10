publié le 07/10/2018 à 15:01

Si Emmanuel Macron a été nommé sacré "champion de la Terre", cela ne veut pas dire que la France est forcément parmi les meilleurs élèves. Selon les chiffres de l'observatoire du Climat-Énergie, l'Hexagone ne respecte pas ses engagements, notamment en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Ces dernières sont reparties à la hausse en 2017 et atteignent ainsi une hausse de 3% sur trois ans avec un résultat largement supérieur à la limite fixée.



"Il est vrai que les chiffres ne sont pas bons et quand les chiffres ne sont pas bons, il faut redoubler d'action", lance d'emblée François de Rugy, invité du Grand Jury RTL / Le Figaro / LCI ce dimanche 7 octobre.

Une situation alarmiste alors qu'en 2002, Jacques Chirac lançait déjà lors d'un sommet à Johannesburg : "Notre maison brûle et nous regardons ailleurs". Est-ce toujours le cas ? "Aujourd'hui, je constate heureusement que les esprits sont pleinement conscients de la situation. On n'est plus au temps de l'éveil des consciences mais au temps de l'action", assure le ministre de la Transition écologique et solidaire. Il appelle désormais à se mobiliser "sujet par sujet" pour faire évoluer les choses.