Nouvelle-Aquitaine : un séisme de faible intensité ressenti près de Poitiers

et AFP

publié le 03/04/2021 à 13:42

La terre a tremblé dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 avril, dans l'ouest de la France. Près de Poitiers, un séisme de faible intensité a été enregistré samedi à 01h56, a indiqué le Bureau central sismologique français dans un communiqué. Aucun blessé ou dégâts matériels n'a été recensé.

D'après les données du Laboratoire de détection et de géophysique diffusées par le Bureau central sismologique, le tremblement de terre a atteint une magnitude locale de 3,7 sur l'échelle de Richter. L'épicentre se trouvait à 19 km environ à l'ouest de Poitiers (Vienne) et à 27 km à l'est de Parthenay (Deux-Sèvres).

Les internautes n'ont pas manqué de réagir à cet évènement inhabituel. "Les cloches sont passées", plaisantait une femme sur Twitter faisant référence au week-end de Pâques. "Ça faisait longtemps que j'avais pas bougé un vendredi soir", ironisait un internaute, rappelant ainsi les mesures de restrictions de sorties mises en place face à la pandémie de coronavirus.

J’aurais jamais pensé pouvoir ressentir un séisme a Poitiers c’est insane — La Goulz (@Goulzzzz) April 3, 2021