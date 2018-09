publié le 30/09/2018 à 16:31

L'archevêque de Paris Mgr Michel Aupetit "appelle les catholiques à se mobiliser par une parole", expliquant que "la question d'une manifestation dans la rue appartient aux citoyens, pas aux évêques". "Ce n'est pas à nous d'en organiser et nous ne le ferons pas", dit-il dans un entretien au Parisien.

Valérie Pécresse estime qu'"aucune maman n'est différente d'une autre maman. Je suis une femme, une féministe. J'entends et je suis en totale empathie avec le désir d'enfant de toutes les femmes quand il s'exprime et la souffrance que ce désir d'enfant non-satisfait peut générer".



Cependant, elle se montre critique envers la volonté du gouvernement de légaliser la PMA pour toutes. "Ce sont des sujets graves. Ça fait dix ans que je me bats pour qu'on ait accès à l'identité des donneurs de sperme. Si nous ouvrions ce droit à la majorité de l'enfant, déjà il y aurait une filiation qui pourrait s'exercer", indique-t-elle dans Le Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI.

"À ce stade, je ne peux pas être favorable à un projet qui ne résout pas les questions éthiques fondamentales", conclut Valérie Pécresse. "Il ne faut pas que ce débat devienne caricatural, il y a des familles et des enfants en souffrance. Quand j'entends au sein des Républicains, certains dire que les enfants de la PMA ne devraient pas exister, ça me révulse".

Est-elle en faveur d'une liberté de vote sur la PMA au sein du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale ? "D'une manière générale, pour tous les sujets de conscience, je suis pour la liberté", répond Valérie Pécresse.



La présidente de la région Île-de-France, "refuse que l'on puisse payer pour utiliser le corps d'une femme pour porter un enfant". À noter que la majorité a tranché en affirmant que l'ouverture à la GPA n'était pas d'actualité. "Je demande que dans le texte de loi, il y ait le principe intangible de la non-marchandisation du corps humain", explique Valérie Pécresse.