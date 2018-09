publié le 30/09/2018 à 16:13

La volonté du gouvernement d'élargir l'accès à la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes a suscité de vives réactions, notamment dans les rangs de la Manif pour tous et chez certains catholiques. Après la PMA, "on aboutira à la GPA", gestation pour autrui, s'était ainsi inquiété l'archevêque de Paris sur RTL.



C'est dans ce contexte que Marc-Olivier Fogiel publie Qu'est-ce qu'elle a ma famille (éditions Grasset. Dans ce livre, l'animateur de RTL Soir se confie sur la naissance de ses deux filles, Lily et Mila. Invité de l'émission Sept à Huit sur TF1 dimanche 30 septembre, le journaliste raconte avec émotion comment il a réussi à construire sa famille avec son compagnon, notamment en ayant recours à la gestation pour autrui (GPA).

"Si vous me demandez ce que je suis d'abord, explique Marc-Olivier Fogiel dans un extrait de l'interview (vidéo ci-dessous), je suis d'abord papa".

Ayant eu recours à une mère porteuse aux États-Unis, Marc-Olivier Fogiel et son époux sont aujourd’hui pères de deux filles, Lily et Mila. Il raconte son combat pour construire sa famille. @FogielMarcO

Dans un avis rendu mardi 25 septembre, le Comité d'éthique (CCNE) a estimé que la procréation médicalement assistée (PMA) devait être ouverte aux couples de femmes et aux femmes seules pour "pallier une souffrance" qui "doit être prise en compte". Une déclaration qui va dans le sens du gouvernement, lequel souhaite "aller jusqu'au bout" sur ce qu'il considère être "une mesure de justice".