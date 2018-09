PMA : "C'est aussi important que le mariage pour tous", dit Alain Duhamel

publié le 25/09/2018 à 20:30

Le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) s'est une nouvelle positionné en faveur de l'extension de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules, ce mardi 25 septembre.



C'est important est même essentiel. C'est aussi important que le mariage pour tous dans la mesure où il s'agit toujours de remettre en cause des structures traditionnelles, anciennes, et même antiques. Ce sont des sujets graves qui méritent de la réflexion et de la tolérance dans l'expression.

Le Comité consultatif national d'éthique a très bien travaillé, il s'est beaucoup informé, il a consulté. Il met en avant trois arguments. Le premier c'est les progrès scientifiques qui permettent de donner des garanties médicales dont nous n'étions pas encore sûrs il y a dix ans.



La deuxième chose, c'est la question de la liberté individuelle. Celle des femmes de pouvoir vivre comme l'entendent, seule, en couple, homosexuelle où hétérosexuelle, et d'avoir des enfants si elles le désirent. La troisième chose, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes.



On peut relever au passage quand même que le fait de repousser la GPA va évidemment créer une discrimination avec les couples homosexuels hommes. Mais on voit bien que derrière tout ça il y a un dialogue au fond, entre le nouvel individualisme et sa demande de liberté, et les autorités sociales traditionnelles.