publié le 25/07/2019 à 12:00

On compte 3.632.500 chômeurs de catégorie A (comprenant les personnes inscrites à Pôle emploi et en recherche active) en France (hors Mayotte) au deuxième trimestre 2019. Le chômage de catégorie A a baissé de 0.5% ce trimestre. Cela représente environ 15.000 demandeurs d'emploi en moins comparé au premier trimestre. Sur un an, la baisse est encore plus importante : - 1.9% de moins.

Le nombre moyen de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue de 0.1% pour les hommes (- 2% sur un an) et de 0.8% pour les femmes (- 1.8% sur un an). Par ailleurs, le taux de chômage augmente de 0.2% pour les moins de 25 ans (- 1.4% sur un an), recule de 0.6% pour ceux âgés de 25 à 49 ans (- 2,6 % sur un an) et de 0,4 % pour les 50 ans ou plus (- 0,6 % sur un an).

Le chômage a baissé dans toutes les régions sauf en Auvergne-Rhône-Alpes où le chiffre est stable, ainsi qu'en Bourgogne-Franche-Comté et Pays de la Loire où le taux a respectivement augmenté de 0.8% et 0.3%.

Cette bonne lancée devrait continuer avec la réforme de l'assurance chômage annoncée par le gouvernement le 18 juin dernier. Plusieurs axes forts : changements de règles de calculs, mise en place d’un bonus-malus pour les entreprises qui abusent des contrats courts et meilleur accompagnement des demandeurs d’emploi.