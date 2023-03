ÉDITO - Retraites : "Macron a de la chance d’avoir affaire à des gens comme les leaders syndicaux", selon Ventura

Les syndicats ont donc rendez-vous à Matignon la semaine prochaine mais ils maintiennent la pression avec une 11e journée de mobilisation jeudi 6 avril. Dans cette crise, les syndicats jouent le jeu de la République, ils ne cherchent pas à mettre le feu. Depuis le début, ils mènent leur combat (qu’on soit pour ou contre), ils font descendre des dizaines et des dizaines de milliers de gens dans la rue. Ils ont gardé à distance les partis politiques dont certains auraient bien voulu récupérer le mouvement. Ils ont réussi à maintenir leur unité syndicale.

Alors bien sûr, ils ont des désaccords majeurs, ils mènent des opérations parfois musclées sur le terrain comme lorsqu’ils coupent l’électricité ou qu’ils bloquent les routes ou les dépôts, mais globalement on peut dire qu’ils tiennent leurs troupes et ce n’est pas évident. On voit bien que c’est très difficile pour Philippe Martinez qui a été désavoué, dont la ligne est contestée, parce que pas assez radicale.

Car il y a des syndicalistes à la CGT qui ont envie d’embrayer sur des syndicats comme Sud, sur les altermondialistes et sur des formes d’actions plus violentes. Et pourtant, la CGT a la réputation d’un syndicat dur, mais dans le contexte de crise que l’on traverse, certains veulent que ce soit plus dur encore. La CGT a malgré tout organisé jusqu’ici des défilés dans le calme, aux côtés des autres syndicats, CFDT, FO, et tous les autres syndicats, ils sont 13 au total. Regardez à Sainte-Soline, ça a été brutal, dur dans les affrontements entre les manifestants et la police, mais il n’y avait pas la CGT, la CFDT, ni FO, ni personne.



Un dialogue de sourds

D’une certaine manière, Emmanuel Macron a de la chance d’avoir affaire à des gens comme les leaders syndicaux, qui s’opposent mais dans les règles. D'avoir affaire à un Laurent Berger qui face au blocage continue de chercher la médiation.

Alors là, les syndicats ont obligé le pouvoir à lâcher du lest avec cette concertation la semaine prochaine à Matignon et en acceptant que tous les sujets soient évoqués, mais vous avez vu que Laurent Berger est prêt à claquer la porte si la question des 64 ans n’est pas abordée. Donc on est toujours dans un dialogue de sourds. Est-ce que la réunion de la semaine prochaine peut débloquer les désaccords ?

Dans la majorité présidentielle, il y a ceux qui plaident pour le pourrissement en attendant la décision du Conseil constitutionnel mi-avril, et ceux qui se rendent compte que la sortie de crise ne se fera pas sans eux, pas sans les syndicats. Peut-être pas sur les retraites, mais il faudra, dit-on, qu’Emmanuel Macron concède quelques victoires aux syndicats.

